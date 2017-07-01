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الرئاسة: السيسي يتوجه إلى العاصمة المجرية بوادبست غدًا

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مصراوي Masrawy

الرئاسة: يتوجه إلى العاصمة المجرية بوادبست غدًا

03:37 م السبت 01 يوليو 2017

الرئاسة: السيسي يتوجه إلى العاصمة المجرية بوادبست غدًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- مصراوي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الأحد، إلى بودابست للقيام بزيارة رسمية للمجر والمشاركة في القمة الاستثنائية التي يعقدها تجمع دول "فيشجراد" مع ، حيث يضم التجمع كلاً من المجر وبولندا وتشيك وسلوفاكيا، والتي تعد مجتمعة خامس أكبر فى أوروبا والـ 12 على مستوى العالم.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بإنه من المقرر أن يلتقى الرئيس خلال الزيارة مع كبار المسئولين المجريين، وعلى رأسهم رئيس المجر جانوش أدر، ورئيس الوزراء، فيكتور أوربان، ورئيس البرلمان، لاسلو كوفير، حيث ستتناول المباحثات سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المتبادلة على مدى العامين الماضيين للارتقاء بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيحضر الرئيس مع رئيس وزراء المجر اجتماع المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي الشركات والقطاع الخاص من البلدين لبحث سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.

أما بالنسبة لقمة "فيشجراد ومصر"، فقد أوضح علاء يوسف أنها تعد الأولى من نوعها للتجمع مع أي من دول الشرق الأوسط، كما أن مصر هي ثالث دولة تعقد مع دول التجمع اجتماع قمة بعد كل من ألمانيا واليابان.

وتعكس قمة "فيشجراد ومصر" حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر أن تتناول عدداً من الموضوعات وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات بين الجانبين، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى تتمتع دول التجمع بعضويته.​

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