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"معلومات الوزراء" لا زيادة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع

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مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء" لا زيادة في توريد الغاز الطبيعي للمصانع

03:34 م السبت 01 يوليو 2017

مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء، إنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية، وهو ما ينفيه المركز.

وتواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة, والتي نقت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا زيادة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع, حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤدى أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة.

وأضافت الوزارة أيضاً أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية.​

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