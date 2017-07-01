نيوزيلندا تفوز على كوريا الجنوبية في أولى مباريات مونديال السلة

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كتب- أحمد سعيد وهاني العوضي
نجح منتخب نيوزيلندا في الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 81/88، في افتتاح مبارياته في كأس العالم للشباب لكرة السلة .
وتقام بطولة كأس العالم لكرة السلة في مصر بداية من اليوم وحتى التاسع من يوليو المقبل.
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أنهى المنتخب النيوزيلندي الربع الأول متقدماً نتيجة 15/21، قبل أن يقلص المنتخب الكوري النتيجة في الربع الثاني لـ39/40، وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
قلب المنتخب الكوري الأمور في الشوط الثالث ليتقدم بنتيجة 57/65، قبل أن يستعيد المنتخب النيوزيلندي توازنه وينهي المباراة بالفوز بنتيجة 81/88.
يتواجد كلا المنتخبين في المجموعة الأولى إلى جانب كلاً من الأرجنتين وفرنسا.