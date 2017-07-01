رسميًا.. تشيلسي يضم حارس مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر

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تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، مع الدولي الأرجنتيني ويلي كاباييرو، حارس مرمى مانشستر سيتي، في صفقة انتقال حر، وذلك حسبما أفادت شبكة سكاي سبورتس.

وكان قد اجتاز ويلي كاباييرو صاحب الـ35 عامًا، الفحوصات الطبية ليصبح الحارس الثاني في صفوف نادي تشيلسي الموسم المقبل، بعد رحيل الحارس أسمير بيجوفيتش عن البلوز، لينضم لصفوف بورنموث مقابل 10 مليون جنيه إسترليني.

ولم يستغرق كاباييرو وقتًا كبيرًا في العثور على فريق جديد، بعد أن استغنى نادي مانشستر سيتي عن اللاعب نهاية الموسم الحالي، بعد انضمامه للفريق في عام 2014 قادمًا من مالاجا الإسباني.

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الجدير بالذكر أن كاباييرو قدم موسم جيد مع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جواريدولا، حيث بدأ كأساسي في 16 مباراة، وتمكن من التصدي لـ31 فرصة حقيقية، واستقبلت شباكه 13 هدفًا، وتصدي لركلة جزاء وحيدة، وخرج في 6 مباريات بشباك نظيفة «كلين شيت».