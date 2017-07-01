آخرهم «جوني ديب».. فنانون عالميون أثاروا الجدل بصورهم مع هيفاء وهبي

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دائمًا ما تحرص الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها لها بصور من تفاصيل حياتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير، "إنستجرام"، ولكن لفت نظر الجمهور نشرها العديد من الصور التى تجمعها بمطربين وممثلين عالميين، ونرصد أبرزهم خلال التقرير التالى.

جوني ديب

خلال حضورها حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها في أحد الملاهي الليلية بلندن، التقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالنجم العالمي جوني ديب، ونشرت "هيفاء" مقطع فيديو ظهر فيه ديب يتجاذب معها أطراف الحديث بشكل عكس حميمية لقائهما، وكشف أجواء حفل عيد الميلاد الصاخبة، والذي أحيته Dita Von Teese وهي راقصة Burlesque شهيرة، بالإضافة للشاب خالد.

أنطونيو بانديراس

فاجأت أيضًا جمهورها بسيلفي التقطته مع النجم العالمي أنطونيو بانديراس خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان "كان" السينمائي، وظهر الأخير وهو يمعن نظره بوهبي، إذ بدا مذهولا بجمالها، الأمر الذي لفت انتباه المتابعين الذين أشاروا من خلال تعليقاتهم إلى نظرات النجم العالمي.

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ريكي مارتن

خلال حضورها الحفل الخيري الذي نظمته مؤسسة Global Gift بالتعاون مع منظمة نور دبي الخيرية في دبي، حرصت أيضًا "هيفاء" على أخذ سيلفي مع النجم العالمي ريكي مارتن الذي كان ضمن حضور الحفل، وتداولت الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا للشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الأخير.

إيفا لونجوريا

كان ضمن حضور الحفل أيضًا الفنانة العالمية إيفا لونجوريا وحرصت "هيفاء"على التقاط صور تذكارية برفقتها.