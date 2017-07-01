أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"ميركل": هيلموت كول غير مسار حياتي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"ميركل": هيلموت كول غير مسار حياتي

03:22 م السبت 01 يوليو 2017

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

ستراسبورج - (د ب أ):
ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حياتها كانت ستأخذ منحى مختلفا تماما، لولا ظهور المستشار الألماني الراحل هيلموت كول في طريقها.

وقالت ميركل خلال مراسم تأبين كول في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية اليوم السبت: "بدون هيلموت كول كانت حياة ملايين الأشخاص الذين عاشوا خلف الجدار حتى عام 1990 ستصبح مختلفة تماما، بما فيها حياتي بالطبع".

ووصفت ميركل المستشار الراحل بأنه كان "بناء للجسور" للتواصل مع واشنطن وموسكو والدول المجاورة لألمانيا.

وقالت ميركل وهي تنظر إلى نعش معلمها السياسي بعينين تذرفان دمعا: "المستشار العزيز، هيلموت كول، وقوفي هنا لك فضل كبير فيه. شكرا للفرص التي أعطيتني إياها... أنحني أمامك وأمام ذكراك في عرفان وخضوع".

ووصفت ميركل المستشار الراحل بأنه "رجل الثقة المطلقة والقناعة التي لا تتزعزع".

وتوفى كول في 16 يونيو الماضي عن عمر ناهز 87. وشغل كول منصب المستشار الألماني لمدة 16 عاما، وتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تترأسه ميركل حاليا، على مدار 25 عاما.

ونُقل جثمان كول في تابوت ملفوف بعلم الاتحاد الأوروبي من مسقط رأسه بمدينة لودفيجسهافن في وقت مبكر من صباح اليوم إلى مدينة ستراسبورج لإقامة مراسم تأبينه في البرلمان الأوروبي بحضور عدد من القيادات الدولية البارزة.

وسيتبع هذه المراسم، مراسم أصغر في لودفيجسهافن، حيث ولد كول. وسيقام موكب هناك في وسط المدينة ليتمكن السكان من وداع مواطنهم الفخري.

ثم ينقل نعش كول إلى بلدة شبير على نهر الراين حيث سيتم دفنه في مراسم خاصة للعائلة والأصدقاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ماكرون على فيسبوك:

    ماكرون على فيسبوك: "فرنسا تحزن على هيلموت كول"

    أخبار
  • بدء المراسم الأوروبية لتأبين المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول

    بدء المراسم الأوروبية لتأبين المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول

    أخبار
  • وزراء داخلية فرنسا وألمانيا وإيطاليا سيبحثون مساعدة روما في التعامل مع أزمة المهاجرين

    وزراء داخلية فرنسا وألمانيا وإيطاليا سيبحثون مساعدة روما في التعامل

    أخبار
  • البرلمان الألماني يوافق على زواج المثليين جنسيا

    البرلمان الألماني يوافق على زواج المثليين جنسيا

    أخبار

إعلان

f278f2edb1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام"

أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام"

البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد

البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد

فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة

فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة