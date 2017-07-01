"ميركل": هيلموت كول غير مسار حياتي

ستراسبورج - (د ب أ):

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حياتها كانت ستأخذ منحى مختلفا تماما، لولا ظهور المستشار الألماني الراحل هيلموت كول في طريقها.

وقالت ميركل خلال مراسم تأبين كول في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية اليوم السبت: "بدون هيلموت كول كانت حياة ملايين الأشخاص الذين عاشوا خلف الجدار حتى عام 1990 ستصبح مختلفة تماما، بما فيها حياتي بالطبع".

ووصفت ميركل المستشار الراحل بأنه كان "بناء للجسور" للتواصل مع واشنطن وموسكو والدول المجاورة لألمانيا.

وقالت ميركل وهي تنظر إلى نعش معلمها السياسي بعينين تذرفان دمعا: "المستشار العزيز، هيلموت كول، وقوفي هنا لك فضل كبير فيه. شكرا للفرص التي أعطيتني إياها... أنحني أمامك وأمام ذكراك في عرفان وخضوع".

ووصفت ميركل المستشار الراحل بأنه "رجل الثقة المطلقة والقناعة التي لا تتزعزع".

وتوفى كول في 16 يونيو الماضي عن عمر ناهز 87. وشغل كول منصب المستشار الألماني لمدة 16 عاما، وتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تترأسه ميركل حاليا، على مدار 25 عاما.

ونُقل جثمان كول في تابوت ملفوف بعلم الاتحاد الأوروبي من مسقط رأسه بمدينة لودفيجسهافن في وقت مبكر من صباح اليوم إلى مدينة ستراسبورج لإقامة مراسم تأبينه في البرلمان الأوروبي بحضور عدد من القيادات الدولية البارزة.

وسيتبع هذه المراسم، مراسم أصغر في لودفيجسهافن، حيث ولد كول. وسيقام موكب هناك في وسط المدينة ليتمكن السكان من وداع مواطنهم الفخري.

ثم ينقل نعش كول إلى بلدة شبير على نهر الراين حيث سيتم دفنه في مراسم خاصة للعائلة والأصدقاء.