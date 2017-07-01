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"حفتر" يمهل المجلس الرئاسي 6 أشهر لـ"إنهاء معاناة الشعب"

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مصراوي Masrawy

"حفتر" يمهل المجلس الرئاسي 6 أشهر لـ"إنهاء معاناة الشعب"

03:15 م السبت 01 يوليو 2017

المشير خليفة حفتر

ليبيا - (د ب أ):
أمهل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب الليبي قائدا عاما للجيش الوطني، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ستة اشهر لإنهاء معاناة الليبيين

وقال المشير حفتر، في حفل معايدة أقيم في منطقة الرجمة إ ن "الوقت قد حان ليكون للجيش كلمة إذا تأخرت الأمور عن شهر ديسمبر، وهذا يعني أن لديه فعل، وكل من ترونه الآن سيكونون خلف التاريخ، وأنصح أخواننا ببذل جهدهم لانهاء معاناة الناس"،بحسب موقع " بوابة أفريقيا " الليبية.

وأضاف أن "الجيش نفد صبره فإذا شعرنا بأي تسويف أو تمييع فإننا قادرون على حسم الأمور".

وأوضح " رئيس المجلس الرئاسي(فائز السراج) طاف العالم شرقا وغربا ولم يتمكن من النيل من الجيش أو شق صفه، لهذا أنصحه بالتفرغ لانهاء معاناة الليبيين في الداخل خلال ما تبقى له في رئاسة المجلس وهي الأشهر الست".

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى، المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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مصراوي Masrawy

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