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عقب اعتذار الوزارة.. الأولى مكرر على التعليم الفني: "ربنا جابلي حقي"

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مصراوي Masrawy

عقب اعتذار الوزارة.. الأولى مكرر على التعليم الفني: "ربنا جابلي حقي"

02:59 م السبت 01 يوليو 2017

وزارة التربية والتعليم

البحيرة – أحمد نصرة:

في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وعقب اعتذار وزارة التعليم لها عن خطأ عدم إدراجها في المركز الأول على مستوى الجمهورية، لدبلومات المدارس الفنية الصناعية، قالت الطالبة دعاء عبدالحفيظ، إنها حزنت بشدة بسبب ما حدث، مضيفة أن الله أعاد لها الحق، بفضل جهود معلميها ومدير مدرستها، الذين صعدوا شكواها لأعلى المستويات الإدارية.

وأوضحت دعاء: "في البداية أخبروني بأني الأولى على المدرسة، وبعد ذلك أبلغوني بأني الأولى على القطاع، وعقب إعلان نتائج الأوائل وتداولها نبهني معلمي أن مجموع الطالبة الأولى "جميانة" التي أعلن عن حصولها على المركز الأول، هو نفس مجموعي، فبدأنا في التحرك لإثبات حقي".

وأضافت: "لم أكن أتوقع هذا التفوق، كنت فقط أجتهد في الدراسة حتى أستطيع تحصيل درجات جيدة، تمكنني من الحصول على وظيفة حكومية، ولكن الله أراد لي خيرًا أكبر، ولا توجد ترتيبات حاليًا في ذهني عن الخطوة القادمة، فالأمر جاء مفاجئًا، وأتمنى لو أكملت دراستي في الجامعة".

وقال محمد عبدالحفيظ، والد دعاء: "فوجئت، باتصال هاتفي من وزارة التربية والتعليم الفني، يبلغوني فيه باعتذارهم عن الخطأ وتداركه، وأتمنى أن يتم تكريم ابنتي بالشكل اللائق لتعويضها وإعادة حقها إليها".

ومن ناحيته، قال مبروك الفيومي، مدير مدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية بنات: "فور علمنا بأحقية الطالبة دعاء في الحصول على المركز الأول، سلكنا الطرق الإدارية الرسمية، وصعدنا الأمر لجمال نجم مدير إدارة أبوحمص، ولمدير التعليم الفني اللذان صعدا القضية بدورهما ونجحا في إعادة حق الطالبة".

وأصدر الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتذارًا ذكر فيه أن الطالبة "دعاء محمد إسماعيل عبدالحفيظ"، رقم جلوس 634658 من مدرسة أبو حمص الصناعية بنات بالبحيرة، لحصولها على مجموع درجات 683 من 700، وهو نفس مجموع الطالبة "جميانة"، الأولى على تخصصها، وأنها بذلك تصبح الأولى مكرر، وسيتم إتخاذ اللازم نحو تكريمها مثل زميلتها وتدارك الأمر في كل المحافل.

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مصراوي Masrawy

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