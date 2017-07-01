أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ الشرقية: 35 جنيها سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك

Google+ Print
محافظ الشرقية: 35 جنيها سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك محافظ الشرقية: 35 جنيها سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب:- ريهام الوجيه

قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إنه تم تحديد سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية للمستهلك بقيمة 33 جنيها في محيط المستودع بمسافة 2 كيلو متر، كما تم تحديد سعر بيع الإسطوانة المنزلية للمستهلك بالقرى التي يقع فيها مستودعات بسعر 33 جنيها، وسعر الأسطوانة المنزلية للمستهلك بالقرى التي لا يوجد بها مستدوعات وتبعد عن المستودع بمسافة 5 كيلو مترات أو أكثر بسعر 35 جنيها.

وأضاف سعيد أنه تم تحديد سعر بيع الأسطوانة التجارية للمستهلك بمبلغ 60 جنيها بالمستودع، على أن يضاف إليه رسم توصيل قدره 10 جنيهات.

شاهد أيضا

جاء ذلك بناء على مذكرة مدير مديرية والتجارة الداخلية بالشرقية، بخصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1436 لسنة 2017، بشأن بيع إسطوانات البوتوجاز لتحديد السعر الجديد لأسطوانة الغاز المنزلية والتجارية.

وشدد محافظ الشرقية على وكيل مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز، للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد لبيع الأسطوانة المنزلية والتجارية، وعدم السماح بالمتاجرة بها في السوق السوداء وابتزاز المواطنين.

وطالب المحافظ، المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيبذي، والإبلاغ فورا عن أي مخالفات أو تجاوزات في بيع طرح أسطوانات الغاز لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية