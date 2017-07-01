محافظ الشرقية: 35 جنيها سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك

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كتب:- ريهام الوجيه

قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إنه تم تحديد سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية للمستهلك بقيمة 33 جنيها في محيط المستودع بمسافة 2 كيلو متر، كما تم تحديد سعر بيع الإسطوانة المنزلية للمستهلك بالقرى التي يقع فيها مستودعات بسعر 33 جنيها، وسعر الأسطوانة المنزلية للمستهلك بالقرى التي لا يوجد بها مستدوعات وتبعد عن المستودع بمسافة 5 كيلو مترات أو أكثر بسعر 35 جنيها.

وأضاف سعيد أنه تم تحديد سعر بيع الأسطوانة التجارية للمستهلك بمبلغ 60 جنيها بالمستودع، على أن يضاف إليه رسم توصيل قدره 10 جنيهات.

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جاء ذلك بناء على مذكرة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بخصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1436 لسنة 2017، بشأن أسعار بيع إسطوانات البوتوجاز لتحديد السعر الجديد لأسطوانة الغاز المنزلية والتجارية.

وشدد محافظ الشرقية على وكيل مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز، للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد لبيع الأسطوانة المنزلية والتجارية، وعدم السماح بالمتاجرة بها في السوق السوداء وابتزاز المواطنين.

وطالب المحافظ، المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيبذي، والإبلاغ فورا عن أي مخالفات أو تجاوزات في بيع طرح أسطوانات الغاز لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.