علاء والي: المصريون لقنوا «الجماعة الإرهابية» درسا قاسيا في 30 يونيو

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قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة شعب حر رفض أن تحكمه جماعة إرهابية، موضحا أنها كانت بمثابة إنقاذ للشعب من جماعة فرضت نفسها على مقدرات البلاد وحولت مصر بلد الأمن والأمان لمسرح للعمليات الإرهابية وسفك الدماء وتخريب مؤسسات الدولة.

وأضاف في بيان اليوم، السبت، أن القوات المسلحة وقفت خلف الشعب، ومع إرادته، ولولا ذلك لأصبحت مصر الآن ملاذا أمنا للإرهاب، وسيطرت الجماعة الإرهابية على الدولة المصرية، لكن الشعب المصري العظيم لقنهم درسا قاسيا بأن بلد الأمن والأمان لن تكون أرضا يلوثها الخونة والإرهابين.