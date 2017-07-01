فيديو| الفقي للحكومة: «خلي بالك للصبر حدود»

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هاجم الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد سابقا، حكومة شريف إسماعيل، بسبب توقيت الإعلان عن زيادة الأسعار، متسائلا: "ليه نعكنن على الشعب في يوم زي 30 يونيو؟".

قال الفقي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "مصداقية الحكومة على المحك، أزاي وزير البترول يطلع قبل قرار الزيادة بيوم وينفي ويؤكد أن مفيش زيادة"، مخاطبا الحكومة :"خلي بالك يا حكومة، للصبر حدود".

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وتابع: "الشعب المصري لن يخرج في الشارع على النظام، لكن يمكن أن ترتفع نسبة الفساد من خلال فتح الأدراج"، موضحا أن رئيس الحكومة يجب أن يكون لديه حس سياسي يمكنه من التعامل مع 93 مليون مواطن.