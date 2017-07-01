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قرار جمهوري يستثني شركة ألمانية من نسبة مشاركة المصريين لتنفيذ مشروع قومي

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قرار جمهوري يستثني شركة ألمانية من نسبة مشاركة المصريين لتنفيذ مشروع قومي قرار جمهوري يستثني شركة ألمانية من نسبة مشاركة المصريين لتنفيذ مشروع قومي

التحرير

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً برقم 284 لسنة 2017، نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، بالموافقة على استثناء شركة "سى دى إم سميث كونسالت" الألمانية، من نسبة مشاركة المصريين فى رأسمال الشركة، لتنفيذ المشروع القومى لإنشاء الأنفاق أسفل قناة السويس، بمنطقة شمال الإسماعيلية، مع الالتزام بأحكام وضوابط قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية.

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وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين والقرارات ذات الصلة، وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وموافقة مجلس الوزراء.

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التحرير

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