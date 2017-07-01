فيديو| مواطنون عن رفع أسعار البنزين: «الملاكي هيستخبى تحت البيت»

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أجرى برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن آراء المواطنين وسائقي الميكروباصات حول ارتفاع الأسعار التي شهدتها المواد البترولية.

وقال أحد المواطنين، خلال لقائه بالقناة: "القرار هيأثر على كل حاجة، اللي عنده عربية محتاج 200 جنيه لتمويلها، هينزل يركب مواصلات هيلاقيها غالية كمان عليه، بس أفضل من الوقوف في الإشارات والزحمة هيكون المترو حل مناسب".

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وذكر آخر: "العربيات الملاكي هتستخبي تحت البيت وهنركب ميكروباصات، أكيد مش هنفضل نعمل كده"، في حين رد سائق: "الزبائن خايفه تركب مواصلات ومش هتفكر في التاكسي تاني".