فيديو| أول تعليق لرئيس حماية المستهلك على غلاء أسعار الوقود

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكومة عليها احتواء ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى عدم سماح المواطنين باستغلالهم.

أضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "تعريفة الميكروباصات بعد رفع أسعار المحروقات، ستكون 25 قرشا للمسافة الأقل من 15 كيلومترا، و50 قرشا لمسافة الأكثر من 15 كيلومترا"، محذرًا المواطنين من عدم السماح لأي شخص باستغلالهم.

وتابع: "على المواطنين أن يكونوا منتبهين كمستهلكين ولا يسمحوا لأحد باستغلالهم"، موضحا أنه تم تخصص أرقام لتلقي الشكاوى من أي رفع الأسعار وهو 19588.

وأكد يعقوب أن كل المفتيشين يمرون في الأسواق لحماية المواطنين من استغلال التجار، مشيرًا إلى أنهم أحالوا 19 بلاغا للنيابة العامة خلال الفترة الماضية تتعلق بمعارض سيارات رفعت أسعارها بدون مبرر.