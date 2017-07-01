سوق الخضار والفاكهة يشتعل بسبب أسعار الوقود

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شهدت أسواق التجزئة اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار أرجعه التجار إلى أنه نتيجة ارتفاع أسعار النقل، مما كبدهم تكلفة إضافية تم تحميلها للسلع.

متوسط أسعار الخضار اليوم بأسواق الجملة والتجزئة

سجلت الطماطم صباح اليوم بسوق الجملة نحو 2.5 لـ3.7 جنيه للكيلو، وبسوق التجزئة سجلت نحو 5 جنيهات متوسط سعر الكيلو، بينما سجلت البطاطس نحو 2.5 لـ4 بسوق الجملة، و4 لـ5 بسوق التجزئة، بينما سجلت الكوسة نحو 1.5 لـ3 جنيهات للكيلو بسوق الجملة ونحو 6 جنيهات بسوق التجزئة، بينما سجل الثوم نحو 16 لـ22 جنيها للكيلو بسوق الجملة ونحو 18 لـ25 جنيها بسوق التجزئة.

متوسط أسعار الفاكهة بالأسواق المحلية اليوم

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سجل البرتقال الصيفي نحو 7 لـ8 جنيهات بسوق الجملة ونحو 10 جنيهات بسوق التجزئة، بينما سجل التفاح الأمريكانى بسوق الجملة نحو 13 لـ19 جنيها للكيلو بسوق الجملة ونحو 20 جنيها بسوق التجزئة، والبرقوق المستورد نحو 15 لـ18 جنيها للكيلو بسوق الجملة ونحو 20 جنيها بسوق التجزئة، بينما سجلت الجوافة نحو 10 لـ15 جنيها بسوق الجملة ونحو 14 جنيها بسوق التجزئة.

التجار: نحن متضررون أيضا ومجنى علينا

التجار أكدوا أن ارتفاع الأسعار لا يصب في مصلحتهم وأن هذا ينشئ حالة جديدة من الركود تضاف إلى ما يعانى منه السوق خلال الفترة القادمة.

جمال العادلى، أحد التجار، أكد أنهم يدفعون فاتورة ارتفاع أسعار مواد الطاقة وأن تكلفة النقل ارتفعت بشكل مبالغ فيه، ولا يوجد ضابط لهذا الأمر، معتبرا أنهم متضررون كالمواطنين، فغالبا ستقل حالة الإقبال مقارنة بالأيام الماضية والتى كانت الأسواق فيها أوشكت على التعافى.

وأضاف العادلى قائلا: "لسه بنتعافى من أزمة الارتفاع الماضية ودخلنا في أزمة جديدة، إحنا كمان بيوتنا بتتخرب وحالنا بيقف، هنلاقيها من كهربا ولا جاز ÷حنا جبنا جاز وضاق بينا الحال".

بينما قال زين سمير، تاجر آخر، إن هناك أزمة حقيقية ستحدث بالأسواق خلال الفترة القادمة، فتكلفة النقل ارتفعت بشكل كبير وأيضا الكهرباء سترتفع، والطبيعى أن يحمل التاجر كل تلك التكاليف للسلعة، والأمر سيتفاقم، قائلا: "الحالة مش مستحملة، لا الناس هتقدر تستحمل ولا التجار هتستحمل أيضا".

مواطنون: كله مستفيد.. واحنا بيتخرب بيوتنا ومش قادرين نعيش

علياء جمال، مواطنة أربعينية، التقيناها بسوق إمبابة صباح اليوم، قالت إن الأزمة أكبر من الخضار والفاكهة، فكل شيء ارتفع بشكل كبير من مواصلات الأولاد لمدارسهم، لأكل وشرب وغاز وكهرباء، كل حاجة ارتفعت. وأردفت قائلة: "نروح نموت بقي ونريحهم مننا".

واعتبرت علياء أن الدولة مستفيدة من القرارات والتاجر سيحمل السلع الزيادة في تكلفة نقله والمواطن مطلوب منه يدفع فواتير وضريبة الخراب الاقتصادى كاملة "ناس تنهب واحنا يتخرب بيوتنا بعدها".