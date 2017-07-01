الحكومة تنفي تحميل أصحاب البطاقات التموينية زيادة في أسعار نقل السلع المدعمة

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء، إنه انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتحميل وزارة التموين أصحاب البطاقات التموينية الزيادة في أسعار نقل السلع المدعمة، وهي أخبار غير صحيحة.

وتواصل المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، حسب بيان المركز، مؤكدة أنه لن يتم تحميل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة أي زيادات.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتحمل 25 قرش لكل كيس سكر واحد كيلو ونفس الأمر لزجاجة الزيت ‏لتكاليف نقل السلعة وهامش ربح البقال، موضحة أن معدلات صرف السلع التموينية ‏للبقالين تسير وفق البرامج المحددة وبشكل ‏طبيعي، مؤكدة أنها حريصة على متابعة السلع ‏الأساسية بالمحافظات، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين ‏وسد ‏العجز، ‏مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع ‏وعدم ‏التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.‏

‏ وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).​