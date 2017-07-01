أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الحكومة تنفي تحميل أصحاب البطاقات التموينية زيادة في أسعار نقل السلع المدعمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنفي تحميل أصحاب البطاقات التموينية زيادة في نقل السلع المدعمة

03:04 م السبت 01 يوليو 2017

الحكومة تنفي تحميل أصحاب البطاقات التموينية زيادة في أسعار نقل السلع المدعمة

مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء، إنه انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتحميل وزارة أصحاب البطاقات التموينية الزيادة في أسعار نقل السلع المدعمة، وهي أخبار غير صحيحة.

وتواصل المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، حسب بيان المركز، مؤكدة أنه لن يتم تحميل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة أي زيادات.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتحمل 25 قرش لكل كيس سكر واحد كيلو ونفس الأمر لزجاجة الزيت ‏لتكاليف نقل السلعة وهامش ربح البقال، موضحة أن معدلات صرف السلع التموينية ‏للبقالين تسير وفق البرامج المحددة وبشكل ‏طبيعي، مؤكدة أنها حريصة على متابعة السلع ‏الأساسية بالمحافظات، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين ‏وسد ‏العجز، ‏مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع ‏وعدم ‏التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.‏

‏ وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إنفوجرافيك| 20 سلعة للتموين ضمن مقررات شهر يوليو

    إنفوجرافيك| 20 سلعة للتموين ضمن مقررات شهر يوليو

    أخبار
  • بدء صرف المقررات التموينية لشهر يوليو غدًا

    بدء صرف المقررات التموينية لشهر يوليو غدًا

    أخبار
  • التموين: بدء إضافة المواليد على البطاقات أغسطس المقبل

    التموين: بدء إضافة المواليد على البطاقات أغسطس المقبل

    أخبار
  • التموين: 14 مليون مواطن تقدموا لتحديث بطاقاتهم حتى الآن

    التموين: 14 مليون مواطن تقدموا لتحديث بطاقاتهم حتى الآن

    أخبار

إعلان

3829d50b1a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون