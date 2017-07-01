تعاني من آلام الأذن؟..استخدم البصل والثوم لعلاجها

كتبت ـ أسماء حمدي:

هناك بعض المرضى يعانون من آلام الأذن بشكل دوري، وفي بعض الحالات لا تفلح معها الادوية بسبب تكرار حالات الالتهابات.

وتختلف طبيعة الألم من حالة لأخرى قد يصاب البعض بآلام طوال اليوم أو بشكل متقطع، وفي معظم الحالات يُصاحب ذلك ارتفاعاً في درجة الحرارة، أو فقداناً مؤقّتاً للسّمع.

وعلى غير المعتاد ذكر بحسب موقع "medical news today" أن هناك نصائح منزلية لها مفعول سريع في تخفيف آلام الأذن نلخصها في النقاط التالية:

وسادة التدفئة الكهربائية:

ينصح بوضع الوسادة الساخنة على الأذن لمدة 20 دقيقة بشرط ضبط درجة الحرارة بحيث لا تكون ساخنة جدا، وأيضا بعدم النوم فوق الوسادة الحرارية.

كذلك يمكن للبرودة أن تؤدي نفس الغرض عن طريق وضع مكعبات ثلج في قطعة قماش ووضعها أسفل الأذن لمدة 20 دقيقة.

*التدليك:

يساعد على تخفيف آلام الأذن عبر تدليك عضلات الفك والرقبة.

*الثوم:

تناول الثوم يوميا يساعد على تقليل الألم، حيث يعتبر بديلًا طبيعيًا للمضاد الحيوي، ويحارب العدوى ويشفي الالتهابات.

*البصل:

كذلك يؤدي البصل مفعولًا شبيهًا للثوم، لأنه محارب للعدوى، ويمكن استخدام عصارة البصل بعد تدفئتها كقطرة للأذن لمدة 10 دقائق.