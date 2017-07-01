بعد ارتفاع أسعار الوقود.. موقف «غريب» للتجار في سوق السيارات

التحرير

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لا تزال أسعار السيارات تشهد حالة من الارتفاع غير المبرر خاصة في سوق المستعمل، والذي لا يتأثر بشكل مباشر بارتفاع أو انخفاض العملة المصرية أو الأمريكية، إلا بعد سنة كاملة من حدوث أي تغير في أسعارها.

وتخضع أسعار سوق السيارات لسيطرة تامة للشائعات التي تغزو المكان المخصص لإقامته في يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، حيث تظل الأسعار أداة خاضعة لسيطرة تامة من جانب التجار وليس الأشخاص الذين لا يهدفون للربح التجارى.

ومع ارتفاع أسعار الوقود ظهرت بوادر واضحة في الأفق لإمكانية هبوط أسعار بعض الموديلات المستعملة، خاصة مع سيادة تيار قوي يدعو لعدم استخدام السيارات في الشارع المصري نظرًا لتكلفتها الباهظة، والتي باتت خارج سيطرة الأسرة المتوسطة، خاصة بعد الزيادة الأهيرة في أسعار الوقود.

ورصدت “التحرير” حالة من غياب التجار دائمي التردد على سوق السيارات في أيام إقامته الأسبوعية، وذلك في يوم الجمعة، ثاني أيام تطبيق قرار رفع الدعم عن الوقود، وهو ما ينظر بحالة من الكساد وفقًا لآراء بعض التجار الذين تواجدوا فعليًا بالسوق.

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وقال رامي سعد، وهو أحد التجار الذين اعتادوا الذهاب لسوق السيارات، إن الوضع الآن “كارثي” ولا يمكن توقع توابع هذه القرارات على أسعار السيارات، لاسيما فيما يتعلق بالموديلا المستعملة، مشيرًا إلى أن إبقاء التوكيلات التجارية لأسعارها على هذا النمط المرتفع قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في السوق.

وأشار سعد إلى أن السوق لم يتعاف من الضربات التي مرت به على مدار الأشهر السابقة، وهو ما يصعب من مهام بعض المشترين والبائعين لإتمام أي تعامل تجاري في الوقت الحالي، الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل حركة السيارات في مصر.



