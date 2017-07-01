مصادر طبية وأمنية تنفي وفاة مهدي عاكف المرشد الأسبق للإخوان

كتب-فتحي سليمان وداليا شبل:

نفى الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، خبر وفاة الدكتور مهدي عاكف المرشد السابق لجماعه الإخوان المسلمين، 90 عاما.

وقال "عبد المقصود" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، السبت، إن الحالة الصحية لمرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة مستقرة بعد مروره بأزمة صحية لا تعد خطيرة.

وأضاف مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أن عاكف سيظل في المستشفى للمتابعة لوقت قصير ثم يخرج بعد التأكد من تحسن حالته الصحية.

وكتب منتصر الزيات محامي قيادات جماعة الإخوان المسلمين عبر صفحته الشخصية على "فسيبوك"، أن مهدي عاكف توفي صباح اليوم إثر إصابته بأزمة صحية.

كما نفت مصادر أمنية موثوقة من بينها ضابط من الحراسة المعينة على عنبر المرضى المحبوسين بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، نبأ الوفاة عاكف .

وأضافت المصادر لمصراوي، أن عاكف بصحة جيدة ويخضع لرقابة صحية وأمنية مشددة داخل المستشفى.

وفي سياق متصل نفى مصدر أخر بقطاع مصلحة السجون علمه بأي أنباء عن وفاة مرشد جماعة الإخوان السابق مشيراً إلى أنه محتجز بالمستشفى منذ 4 أشهر.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد.