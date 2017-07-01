بعد دقائق من هروبه.. ضبط عاطل سرق خزينة من شركة بالجمالية

كتب - سامح غيث:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، عاطل بعد سرقته بدقائق لخزينة بداخلها 30 ألف جنيه من داخل إحدى الشركات بالجمالية.

تعود أحداث الواقعة إلى أنه حال قيام قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، بتفقد الحالة الأمنية اشتبهت في أحد الأشخاص حال سيره بحارة برجوان حاملا قطعة قماش كبيرة الحجم ثم ألقاها وفر هاربًا فور مشاهدته لقوة الشرطة، وبفحصها تبين أن بداخلها خزينة حديدية "مغلقة".

وعقب مطاردة القوة للمتهم تم ضبطه وتبين أنه يدعى "محمد.ع" 23 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه في قضية سرقة متجر، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي "شروع في سرقة، سلاح أبيض" بإجمالي حبس 11 شهرًا.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بسرقة الخزينة من داخل شركة كائنة بدائرة القسم، ملك، علي سيد محمد علي، 70 سنة، بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجني عليه، تعرف على الخزينة واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وأقر بأن الخزينة بداخلها 30 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة به.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.