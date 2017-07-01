أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بعد دقائق من هروبه.. ضبط عاطل سرق خزينة من شركة بالجمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد دقائق من هروبه.. ضبط عاطل سرق خزينة من شركة بالجمالية

02:39 م السبت 01 يوليو 2017

بعد دقائق من هروبه.. ضبط عاطل سرق خزينة من شركة بالجمالية

كتب - سامح غيث:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، عاطل بعد سرقته بدقائق لخزينة بداخلها 30 ألف جنيه من داخل إحدى الشركات بالجمالية.

تعود أحداث الواقعة إلى أنه حال قيام قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، بتفقد الحالة الأمنية اشتبهت في أحد الأشخاص حال سيره بحارة برجوان حاملا قطعة قماش كبيرة الحجم ثم ألقاها وفر هاربًا فور مشاهدته لقوة الشرطة، وبفحصها تبين أن بداخلها خزينة حديدية "مغلقة".

وعقب مطاردة القوة للمتهم تم ضبطه وتبين أنه يدعى "محمد.ع" 23 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه في قضية سرقة متجر، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي "شروع في سرقة، سلاح أبيض" بإجمالي حبس 11 شهرًا.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بسرقة الخزينة من داخل شركة كائنة بدائرة القسم، ملك، علي سيد محمد علي، 70 سنة، بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجني عليه، تعرف على الخزينة واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وأقر بأن الخزينة بداخلها 30 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة به.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • في المرج.. سائق توكتوك تدخل للدفاع عن جاره اليتيم فقتله

    في المرج.. سائق توكتوك تدخل للدفاع عن جاره اليتيم فقتله "الأخوة الحلاقون"

    أخبار
  • مصرع عامل داخل

    مصرع عامل داخل "حمام" منزله بأبو النمرس.. والتحريات "نوبة صرع "

    أخبار
  • النيابة تنتقل لمعاينة مسرح ذبح كبابجي لزوجته وطفلته بأبو النمرس

    النيابة تنتقل لمعاينة مسرح ذبح كبابجي لزوجته وطفلته بأبو النمرس

    أخبار
  • بعد 70 يوماً.. أمن القاهرة يُعيد متهماً هرب من السجن بمساعدة شرطي

    بعد 70 يوماً.. أمن القاهرة يُعيد متهماً هرب من السجن بمساعدة شرطي

    أخبار

إعلان

f1b4b22b56.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام"

أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام"

البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد

البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد

فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة

فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة