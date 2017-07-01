«أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام زاناكو في دوري الأبطال

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، على عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره زاناكو الزامبي، عصر اليوم السبت، على ملعب هيروستاديوم، في إطار الجولة الخامسة، من منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

- حراسة المرمى: شريف إكرامي.

- خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

- خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

- خط الهجوم: أحمد حمودي، مؤمن زكريا، جونيور أجاي.

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في المقابل ضمت دكة البدلاء كلا من: «محمد الشناوي، رامي ربيعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، حسام غالي، صالح جمعة، عمرو جمال».

وفي يلي نستعرض لكم صور وصول الأهلي لملعب المباراة: