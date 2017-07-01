محافظ سوهاج: أتوبيسات الوحدات المحلية تنهي إضراب سائقي الأجرة.. "صور"
محافظ سوهاج: أتوبيسات الوحدات المحلية تنهي إضراب سائقي الأجرة.. "صور"
02:37 م السبت 01 يوليو 2017
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بالمستندات.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في أسوان
سوهاج – عمار عبد الواحد:
قال الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج، اليوم السبت، إن سائقي سيارات الأجرة بموقف سيارات جرجا والبلينا والمنشاة أنهوا إضرابهم وعادوا للعمل ملتزمين بالتعريفة التي أقرتها إدارة المواقف في ضوء قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المحروقات.
وأوضح "عبد المنعم" في تصريحات صحفية أن بعض سائقي سيارات الأجرة بالمراكز الجنوبية كانوا قد دخلوا في إضراب عن العمل، صباح اليوم، وطالبوا برفع تعريفة الركوب، ما أدى إلى تكدس العشرات من المواطنين والأهالي في المواقف.
وأضاف "عبد المنعم" أن المحافظة وفرت أتوبيسات وسيارات تابعة للوحدات المحلية، لمواجهة امتناع بعض السائقين عن نقل الركاب من وإلى المراكز الجنوبية البلينا وجرجا والمنشاة، لحل الأزمة.
وأكد "عبد المنعم" التنسيق مع إدارة المرور وإدارة المواقف ومباحث المرور، لضبط أي سائق يخالف تعريفة الأجرة الرسمية التي أقرتها المحافظة، وكلّف إدارة المرور بتفقد جميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة بصفة دورية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتنفيذ قرارات التعريفة الجديدة لأجرة السيارات ومواجهة المخالفين.
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