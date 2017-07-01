تعرف على أهم الإرشادات لأداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

كتبت- داليا شبل:

بدأت أعمال امتحانات القدرات بالكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات من لجان (التربية الرياضية -الفنون الجميلة -الفنون التطبيقية -التربية الفنية-التربية الموسيقية)، اليوم السبت.

ويستعرض الدكتور عبد الباسط صديق، أستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، بعض الإرشادات للتقدم باختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية، وهي:

- إحضار الزي الرياضي كاملًا: "وهو شورت قصير، تيشيرت رياضي نصف كم، حذاء رياضي، شراب قصير، مايوه سباحة".

- ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وعلى المتقدم التواجد بالمكان قبلها بـ 10 دقائق على الأقل".

- التأكد من وجود الأوراق المطلوبة، وهي 6 صور شخصية حديثة (4×6)، بالإضافة لوجود قلم مع المتقدم لكتابة البيانات المطلوبة منه، وأن يُراعي المتقدم الالتزام بالمجموعة التي معه في التحرك والتنقل من مكان لآخر في الكلية، حتى يتمكن من الوصول إلى أماكن الاختبارات في الميعاد المحدد لبدء الاختبارات.

- الالتزام بتعليمات صالات الألعاب وعدم الخروج عن الضوابط التي تضعها الكلية لأداء الاختبارات، ولا ينبغي على الطالب أداء نفس الاختبار لمرتين.

ونصح الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بالتحلي بالهدوء والتحدث بأسلوبٍ لائق، لافتًا إلى أن معظم كليات التربية الرياضية منضبطة بشكلٍ كبير ولديها إجراءات صارمة، تشبه الكليات العسكرية.​