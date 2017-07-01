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بالصور-محافظ الجيزة: تعليق لافتات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة

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مصراوي Masrawy

بالصور-محافظ الجيزة: تعليق لافتات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة

01:44 م السبت 01 يوليو 2017

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يلتقي الرؤساء الجدد للهيئات القضائية.. ويمنح السابقين وسام

القاهرة- (أ ش أ):

قال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن المحافظة انتهت من تعليق اللافتات بمواقف السرفيس بالتعريفة الجديدة لكل خط، وتم إلزام كافة السائقين بوضع ملصقات ( استيكرز ) على واجهة السيارة بالتعريفة المقررة وخط السير من البداية وحتى نهايته.

وقال الدالى - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم - إنه سيتم تشديد الرقابة على كافة مواقف سيارات السرفيس والنقل الجماعى عن طريق الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس بالمحافظة، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أى سائق لا يلتزم بالتعريفة الجديدة.

وأضاف الدالى أنه تجول اليوم بشكل مفاجئ على عدد من مواقف السرفيس والنقل الجماعى بالمحافظة لمراقبة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى أقرتها المحافظة أمس بعد زيادة الوقود. وشملت الجولة موقف العامل الأول بامبابة وميدان الكيت كات وميدان الجيزة وميدان المنيب.

وناشد المحافظ المواطنين بالابلاغ فورا عن أى سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة.​

هذا المحتوى من

Asha

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