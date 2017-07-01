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"القوى العاملة": السعودية تمدد مهلة مخالفي نظامي "الحج والعمرة" حتى 24 يوليو

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مصراوي Masrawy

"القوى العاملة": تمدد مهلة مخالفي نظامي "الحج والعمرة" حتى 24 يوليو

02:10 م السبت 01 يوليو 2017

القاهرة- (أ ش أ):

ناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من المصريين في المملكة العربية السعودية الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة لمغادرة المملكة إلي بلدانهم، أو لم يغادروا قبل انتهائها، بضرورة سرعة إنهاء إجراءات الاستفادة والمغادرة قبل انتهاء مهلة الـ 30 يوما الجديدة التي أعلنتها السلطات السعودية .

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت علي لسان اللواء سليمان اليحيى مدير إدارة المديرية العامة للجوازات بالرياض تمديد حملة "وطن بلا مخالف"، لمدة 30 يوما تنتهي في 24 يوليو الجاري، وذلك لمغادرة المخالفين لنظامى الإقامة والعمل من تلقاء أنفسهم من مختلف الجنسيات.

وذكرت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم السبت، أن سعفان قد تلقى تقريرين من مكتبي التمثيل العمالي بالرياض وجدة، أشارا إلي أن التمديد جاء بعد انتهاء مدة الـ 90 يوماً، التي منحتها المملكة العربية السعودية، لمخالفي نظامي الحج والعمرة لمغادرة المملكة إلي بلدانهم من تلقاء أنفسهم دون دفع غرامات، تحت عنوان الحملة الوطنية التي استفاد منها حوالي 354 ألف مخالف من مختلف الجنسيات في السعودية، وجاري تحديد أعداد المصريين الذين غادروا المملكة خلال هذه الحملة .

ودعا الوزير، المواطنين المصريين المخالفين ممن لديهم استفسارات أو انتهت صلاحية جوازات سفرهم إلي التقدم فوراً للسفارة بالرياض أو القنصلية بجدة أو مكتبها الدائم في مركز توقف الشمسي (مبني 4) أو مكتب التمثيل العمالي للاستعلام واستخراج وثائق السفر حتي يمكنهم الحصول على تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية، مؤكداً أن المستشارين العماليين بالرياض وجدة علي أتم استعداد لتسهيل إجراءات سفر المخالفين في إطار دورهم رعاية وحماية العمالة المصرية.

وأشار تقرير المستشارين العماليين حسام طلبة بالرياض، ورمضان عثمان بجدة، إلي أن التمديد يشمل المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو مرور أو عبور، وكل من يحمل إقامة نظامية "هوية مقيم" في المملكة، وانتهت صلاحيتها ولم يقم بتجديدها أو من قدم إلي السعودية بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة بعد 90 يوما، فضلاً من عليه مخالفة حج بدون تصريح، وبلاغ تغيب عن العمل "هروب " قبل تاريخ الإعلان عن مد المهلة ، والمتسللين عبر أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سوف يتعرض المخالف لعقوبة السجن والغرامة المالية والترحيل إذا كان وافداً.​

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