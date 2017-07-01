التنسيق: 28 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

كتبت- داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، إن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق، لحجز اختبارات القدرات حتى الآن، بلغ نحو 28 ألف طالب وطالبة، في كليات التربية الرياضية والموسيقية، وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية.

وأضاف المشرف العام على التنسيق: "الامتحانات تجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصا على الشفافية مع الطلاب".

وكانت الكليات التي تعتمد اختبارات القدرات كأحد أنظمة القبول بها، بدأت صباح اليوم السبت، استقبال طلاب الثانوية العامة، لأداء الاختبارات.

فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد بدء التسجيل لطلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات للكليات التي تعمل بهذا النظام كمعيار للقبول بها، بداية من 1 يوليو، وحتى 18 من الشهر الجاري.​