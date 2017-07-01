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حبس عاطل قتل "أردنية" خنقًا لسرقتها بعين شمس

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مصراوي Masrawy

حبس عاطل قتل "أردنية" خنقًا لسرقتها بعين شمس

12:09 م السبت 01 يوليو 2017

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سيدة أردنية خنقًا داخل شقتها بمنطقة عين شمس.

كشفت مناظرة المستشار أحمد عاصي، وكيل النائب العام، أن الجثة للمجني عليها "هدية.م"، 85 سنة، ومسجاة على وجهها بأرضية غرفة النوم، وترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وقُتلت نتيجة اسفكسيا الخنق وفق الآثار الظاهرة على رقبتها.

كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، عن قيام المتهم "س.م"، عاطل، برصد منزل السيدة الأردنية بغرض سرقتها، ويوم الحادث تهجّم عليها ودفعها على الأرض وقام بخنقها حتى تأكد من وفاتها، وبعدها سرق بعض الأموال وهاتف محمول.

اعترف المتهم في التحقيقات بقيامه بسرقة المجني عليها بسبب مروره بضائقة مالية، وأنه لم يقصد قتلها، لكنه خشي من افتضاح أمره.

النيابة صرّحت بتشريح جثة المجني عليها ودفنها، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

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