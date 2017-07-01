بالأسماء.. إصابة 20 شخصًا فى انقلاب سيارة "ميكروباص" في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أصيب ٢٠ شخصًا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة شرق التفريعة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا الدكتور محمد عادل، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة شرق التفريعة بالقنطرة شرق، فانتقلت 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 20 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسد.

وتبين أن المصابين هم: "أفيت يونس نجيب 3 سنوات، ونجيب لوكاس حنا 33 عامًا، ومجدي حلمي خليل 40 عامًا، ورماني لمعي فخري 25 عامًا، وجرجس حبيب نجيب 32 عامًا، وإبراهيم ربيع لبيب 21 عامًا، وأيمن جمال فرج الله 24 عامًا، وراشد شوقي السيد 40 عامًا، ونبيل لمعي فخري 47 عامًا، ومها عادل فتحي 48 عامًا، وجمال فرج الله عبدالله 35 عامًا، ومحمد عبد الرحمن حسن 57 عامًا، وميلاد حبيب شاكر 28 عامًا، وسعد سمير سعد 25 عامًا، وشريف جورج شنودة عامًا، وكمال عزيز 27 عامًا، وكمال عزر حبيب 35 عامًا، وعماد فريد 21 عامًا، ومينا حسني ونيس 27 عامًا، وشريف جودة 31 عامًا".

نقلت سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفيات القنطرة شرق، والمستشفى الجامعي لتلقى العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.