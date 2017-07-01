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صور| انتهاء إضراب سائقي 3 مواقف بسوهاج

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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن سائقي سيارات الاجرة بمواقف جرجا والبلينا والمنشاة، عادوا للعمل والالتزام بالتعريفة التي أقرتها إدارة المواقف، في ضوء قرار مجلس الوزراء بعد زيادة البنزين والسولار.

أوضح عبد المنعم، في بيان له، أن بعض سائقي سيارات الأجرة امتنعوا، اليوم السبت، عن العمل، وطالبوا برفع تعريفة الركوب، ما أدى إلى تكدس عشرات المواطنين، ووفرت المحافظة سيارات التابعة للديوان العام الخاصة بالمديريات والوحدات المحلية، لمواجهة الإضراب.

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وذكر أنه تم التنسيق مع إدارتي المرور والمواقف ومباحث المرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي سائق يخالف تعريفة الأجرة الرسمية، وكلف إدارة المرور بتفقد جميع مواقف السيارات بصفة دورية، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمواجهة المخالفين.

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