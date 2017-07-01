صور| انتهاء إضراب سائقي 3 مواقف بسوهاج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن سائقي سيارات الاجرة بمواقف جرجا والبلينا والمنشاة، عادوا للعمل والالتزام بالتعريفة التي أقرتها إدارة المواقف، في ضوء قرار مجلس الوزراء بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

أوضح عبد المنعم، في بيان له، أن بعض سائقي سيارات الأجرة امتنعوا، اليوم السبت، عن العمل، وطالبوا برفع تعريفة الركوب، ما أدى إلى تكدس عشرات المواطنين، ووفرت المحافظة سيارات التابعة للديوان العام الخاصة بالمديريات والوحدات المحلية، لمواجهة الإضراب.

شاهد أيضا إضراب سائقي كفر شكر اعتراضا على تعريفة الركوب صور| إضراب سائقي الكوثر بسوهاج اعتراضا على نقلهم للموقف الجديد بالصور.. إضراب سائقي النقل الداخلي بدمنهور في أول أيام 2017

وذكر أنه تم التنسيق مع إدارتي المرور والمواقف ومباحث المرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي سائق يخالف تعريفة الأجرة الرسمية، وكلف إدارة المرور بتفقد جميع مواقف السيارات بصفة دورية، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمواجهة المخالفين.













