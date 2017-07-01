الزنط: الحكومة حسنة النية.. وهناك قوة تضغط محدودي الدخل

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قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، إن وزير البترول تعامل في مسألة رفع أسعار الوقود كموظف وليس كمسئول سياسي.

أضاف الزنط، خلال لقائه، اليوم السبت، مع برنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "قرار رفع الأسعار صحيح 100%، لأن الإيرادات محدودة والمصروفات لا نهائية، ليه بنشوف السلبيات وماحدش اتكلم عن التعديلات التي وقعت على بطاقة التموين الفترة الأخيرة؟ فالدولة تحاول تحسين ظروف المعيشة".

وتابع: "رئيس الحكومة موظف كبير، فيه أكثر من مسؤول تقع على عاتقه مسؤولية قرار رفع الأسعار، وكان يجب التسويق لهذا القرار قبل إطلاقه، فكل الملفات التي بها أزمات مثل تيران وصنافير وسد النهضة كانت تحتاج للوعي بأهمية إدارة القرار سياسيا أولا قبل تنفيذه".

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وذكر: "الحكومة حسنة النية، لكنها لا تفهم سمات الشخصية المصرية ومستوى الوعي لديها، فالمصري يصبر ويتحمل لكن عندما يفهم ما يحدث حوله، فهناك قوة أخرى ضاغطة تعمل على محدودي الدخل بشكل مستفز".