أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الزنط: الحكومة حسنة النية.. وهناك قوة تضغط محدودي الدخل

Google+ Print
الزنط: الحكومة حسنة النية.. وهناك قوة تضغط محدودي الدخل الزنط: الحكومة حسنة النية.. وهناك قوة تضغط محدودي الدخل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، إن وزير البترول تعامل في مسألة رفع الوقود كموظف وليس كمسئول سياسي.

أضاف الزنط، خلال لقائه، اليوم السبت، مع برنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "قرار رفع الأسعار صحيح 100%، لأن الإيرادات محدودة والمصروفات لا نهائية، ليه بنشوف السلبيات وماحدش اتكلم عن التعديلات التي وقعت على بطاقة الفترة الأخيرة؟ فالدولة تحاول تحسين ظروف المعيشة".

وتابع: "رئيس موظف كبير، فيه أكثر من مسؤول تقع على عاتقه مسؤولية قرار رفع الأسعار، وكان يجب التسويق لهذا القرار قبل إطلاقه، فكل الملفات التي بها أزمات مثل تيران وصنافير وسد النهضة كانت تحتاج للوعي بأهمية إدارة القرار سياسيا أولا قبل تنفيذه".

شاهد أيضا

وذكر: "الحكومة حسنة النية، لكنها لا تفهم سمات الشخصية المصرية ومستوى الوعي لديها، فالمصري يصبر ويتحمل لكن عندما يفهم ما يحدث حوله، فهناك قوة أخرى ضاغطة تعمل على محدودي الدخل بشكل مستفز".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون