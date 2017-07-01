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شادية ثابت: الحكومة أفسدت على المصريين فرحة ثورة يونيو

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شادية ثابت: الحكومة أفسدت على المصريين فرحة ثورة يونيو شادية ثابت: الحكومة أفسدت على المصريين فرحة ثورة يونيو

التحرير

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هنأت النائبة شادية ثابت، عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، الشعب المصرى، والرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة، بالذكرى الرابعة لثورة التصحيح، 30 يونيو، التى خرج فيها المصريون بالملايين وانحاز الجيش لها.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن الذكرى تأتى فى ظل قلق وحزن يعم قلوب وبيوت المصريين بسبب القرارات الأخيرة للحكومة من رفع الوقود، التى يتبعها ارتفاع فى أسعار كل السلع والخدمات، رغم تأكيد رئيس ووزير المالية ورئيس مجلس النواب، أنه لا زيادة فى الأسعار، وأن ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعى مجرد إشاعات.

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وأضافت: «المواطن البسيط تحمل فوق طاقته، وعلى الحكومة العمل والاستفادة القصوى من موارد البلاد لتعظيم الناتج القومى، فمثلا كيف لدولة تمتلك نحو 137 مليون فدان من المسطحات المائية، وتستورد سمكا، أين وزارة الزراعة وتنمية الثروة السمكية، أين الأراضى والممتلكات التى تم استردادها يجب أن يكون لها تأثير فى رفع المعاناة عن الشعب، وعلى حكومة المهندس شريف إسماعيل الضرب بيد من حديد على أيدى التجار وأصحاب التوكيلات التجارية والصناعية الجشعين الذين يسيطرون ويحتكرون ويتحكمون فى أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط».

وناشدت النائبة رئيس الجمهورية، التدخل من أجل إنقاذ البلاد ورفع معاناة الشعب اليومية من الارتفاع المتزايد فى أسعار احتياجاته الضرورية.

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التحرير

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