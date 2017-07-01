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فرج عامر يطالب بإقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

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فرج عامر يطالب بإقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فرج عامر يطالب بإقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

التحرير

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صرح النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأنه كان قد تقدم بمشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتمت مناقشته باللجنة التشريعية، وتم الانتهاء منه وإرساله للجلسة العامة، إلا أنه لم يتم الموافقة عليه حتى الآن.

وتابع: «نحن على أعتاب الانتهاء من دور الانعقاد الثاني دون إقرار أهم قانون وأهم استحقاق دستوري، والذي بموجبه سيتم انتخابات الرئاسة وأيضا المجالس المحلية»، متسائلا: « متى سيتم الإقرار إذن؟».

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وأردف عامر أنه تقدم بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات منذ دور الانعقاد الأول، معتبرا أنه مشروع محترم وكامل وشاف واف، مؤكدا أنه تضمن كل ما هو إيجابي وكل ما يساعد على نزاهة العملية الانتخابية.

وطالب عامر البرلمان بسرعة إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لا سيما أنه حاز قبول أغلبية اللجنة التشريعية دون تعديلات فى جوهر القانون.

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التحرير

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