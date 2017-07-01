قيادي بـ«دعم مصر»: حساب الحكومة «عسير» على أخطائها الفترة الماضية

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قال النائب جمال عبد العال، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف سيحاسب الحكومة حسابا عسيرا على أخطائها خلال الفترة السابقة بعد انتهاء المهلة النصف سنوية على برنامج الحكومة.

وأضاف عبد العال، اليوم السبت، أن الائتلاف سيحاسبها أيضا على عدم إدارتها لملف «تيران وصنافير» بشكل جيد، وتسببت في إحداث بلبلة، مشيرا إلى أن لديه تخفظا شديدا على أداء الحكومة، وأنها لا تعبر عن هذه المرحلة الحالية.

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وأوضح أنه «نحن بحاجة إلى حكومة محترفين، يفكرون خارج الصندوق، وقادرين على اتخاذ قرارات مصيرية غير مهتزين وأصحاب أياد مرتعشة»، حسب قوله.