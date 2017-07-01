هؤلاء الأقل تأثرًا باستهلاك الوقود

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لا حديث في الشارع المصري سوى عن ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على الأوضاع المالية والمعيشية للأسر المصرية بشكل عام، سواء كانت من أصحاب السيارات أو التي تستخدم المواصلات العامة، والتي تأثرت بدورها بارتفاع تعريفة الركوب بشكل رئيسي خلال الساعات الأخيرة.

أصحاب السيارات، وإن كانوا الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن هناك بعض الفئات التي لا تزال في مأمن من التأثير القوي لارتفاع أسعار الوقود، لاسيما وإن كانت تراعي عدد من المعايير التي تتعلق باستخدام السيارة وصيانتها، تضمن لهم انخفاض معدلات استهلاك الوقود، وفي هذا السياق نستعرض أهم الفئات الأقل تضررًا من ارتفاع أسعار الوقود..

الصيانة الدورية

العمل على مراعاة الصيانة الدورية للسيارة، يساهم في تحسين كفاءة أجزء المحرك بشكل عام، خاصة وأن عدم تمتع بعضها بالكفاءة اللازمة قد تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود عن المعدلات الرسمية التي من المفترض أن تتبعها السيارة السليمة بنسبة 100%.

الأحمال

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قد تكون أقل الفئات المستخدمة للسيارات تضررًا من ارتفاع أسعار الوقود، هي التي لم تعود مركبتها على التحميل الزائد والذي بدوره ينعكس على كفاءة المحرك، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حفاظ السيارة على معدلات استهلاكها للوقود بما لا يمثل صداعًا في رأس المستخدمين.

التكييف

على الرغم من كون البعض قد يرى الأمر غير جيد، فإن تلف المكيف الخاص بالسيارة بات واحدة من أكبر الأمور التي تساهم في تقليل استهلاك الوقود، خاصة وأنه يجبر المستخدمين على السير دون تحميل السيارة مجهودًا إضافيًا يستدعي استهلاك معدلات أكبر من الوقود.

معدلات الاستهلاك

تتمتع عدد من السيارات دون غيرها بمعدلات منخفضة من استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على كم الأموال التي يتم إنفاقها في هذا الصدد، ووفقًا لآراء المستخدمين فإن عددًا من السيارات مثل رينو لوجان وميتسوبيشي لانسر تتمتع بمعدلات جيدة لاستهلاك الوقود.