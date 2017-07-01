بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مصنع تعبئة البوتاجاز وأسواق الخضروات والفاكهة

الأقصر – محمد محروس:

تفقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم السبت، مصنع تعبئة بوتاجاز الطود، لمتابعة انتظام عمليات تعبئة أسطوانات البوتاجاز في المصنع، وعملية التوزيع والبيع حسب السعر الجديد الذي أقرته الحكومة.

كما تفقد المحافظ سوق الجملة للخضروات والفاكهة بالحبيل "شادر الحبيل"، للتعرف على مدى تأثير رفع أسعار الوقود على أسعار الخضروات والفاكهة بسبب النقل، حيث استمع إلى آراء التجار في الشادر حول مدى التأثر، كما جرت مناقشة موضوع نقل الشادر إلى مكان آخر أكبر حجمًا داخل مدينة البياضية، كما تفقد المحافظ عددًا من محطات الوقود في مدينتي الأقصر وأرمنت لمتابعة انتظام عملية بيع الوقود بالأسعار الجديدة.

و تفقد محافظ الأقصر أيضًا خلال جولته في محيط موقف سيارات شرق السكة، منطقة السوق الحضري بجوار الموقف، حيث وجه المحافظ بإزالة الخيام المنصوبة في الشارع خارج منطقة السوق، وإلزام البائعين بعدم عرض بضاعتهم في الشارع وعلى الرصيف خارج المنطقة المخصصة لهم داخل السوق، كما تفقد محافظ الأقصر نفق السكة الحديد الذي يربط بين شارع صلاح سالم ومنطقة شرق السكة الحديد بجوار كوبرى أبو الجود العلوي، حيث وجه المحافظ بتجميل وتطوير وزيادة إضاءة النفق، كما وجه بسرعة رصف شارع صلاح سالم.

كما تفقد محافظ الأقصر، خلال الجولة محطة مياه الشرب "كومباكت" لتغذية قريتي الحبيل والبغدادي بمركز البياضية، والتي جرى بدء التشغيل التجريبي لها، إذ استمع محافظ الأقصر إلى شرح تفصيلي عن عملية التشطيبات النهائية والأعمال الميدانية التي تجري داخل المحطة.

وتفقد محافظ الأقصر، خلال الجولة، مستشفى أرمنت المركزي الجديد للوقوف على آخر استعدادات المستشفى لافتتاحها أمام المواطنين، كما تفقد المحافظ خلال جولته في مدينة أرمنت أحد منافذ بيع المواد الغذائية التموينية للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، ومستشفى إسنا المركزي القديم، لمتابعة انتظام العمل داخل المستشفى، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين داخل المستشفى وكلف باتخاذ اللازم نحو حلها.

كما توجه محافظ الأقصر، إلى شارع الراهبات في مدينة إسنا، لمعاينة شكوى تقدم بها أحد المواطنين، عن وجود تسرب كبير للمياه داخل عدد من المنازل في الشارع، إذ عاين المحافظ عددًا من المنازل على الطبيعة، ووجه بتشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل المشكلة، كما تفقد المحافظ منطقة مساكن الطيب المجاورة لشارع الراهبات، حيث وجه بسرعة سحب كميات الصرف الصحي المتسربة إلى أحد الشوارع في المنطقة.