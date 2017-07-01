بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد مواقف سيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم السبت، عددًا من مواقف السيارات بمدينة بني سويف ومركز ناصر، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

وشملت الجولة تفقد مواقف السيارات بالعبور ومحي الدين بمدينة بني سويف، واطمأن على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي.

ووجه "حبيب" باتخاذ اللازم لمنع انتظار سيارات الملاكي والنقل بموقف العبور، ما يسبب تكدسًا بالموقف، مشددًا على رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة بالموقف واتخاذ اللازم نحو تجميل بعض المواقف من أعمال ترميم ودهانات لـ"الباكيات".

كما شملت الجولة زيارة مركز ومدينة ناصر، إذ تفقد المحافظ موقف السيارات بمدينة ناصر، موجهًا رئيس المدينة بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مشددًا على مدير مشروع المواقف بالاستماع لمشكلات السائقين ومطالبهم وتقديم المقترحات والحلول لها ورفعها له شخصيًا لسرعة تنفيذ الحلول المناسبة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عادل تونسي، مدير أمن بني سويف، واللواء يسري خضر، السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، واللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي، والعقيد حسام الشايب مدير إدارة المرور وعدد من التنفيذيين المعنيين.