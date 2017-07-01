خلاف على "شقة إيجار" ينتهي بذبح عامل في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض واقعة العثور على جثة عامل مقتولًا بجرح ذبحي في الرقبة بأحد الشوارع في منطقة "أم بيومي" بمركز قليوب، وتبين أن وراء الحادث عاطل قتل المجنى عليه، بسبب خلاف على "شقة" استأجرها المتهم من المجني عليه، وطالبه الأخير بالخروج منها.

تلقى العقيد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة بأحد الشوارع في منطقة "أم بيومي"، وبمناظرة الجثة، تبين أنها لشخص يدعى "عبد السلام إبراهيم عبد السلام سالم" 56 عامًا عامل، وبها إصابه بجرح ذبحي في الرقبة، وبحوزته هاتفين محمول، وبطاقة تحقيق شخصيته، ومبلغ مالي 100 جنيه، وعداد إناره حديث، ويمتلك عقارًا بذات الشارع الذى عُثر على جثته فيه.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، "ح.ع.ن" 33 عامًا عاطل، وجرى ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وقال خلال التحقيقات إنه منذ عام تقريبًا استأجر "شقة" في عقار المجني عليه، وأنفق عليها 50 ألف جنيه "تشطيبات"، إلا أنه حدث خلاف بينهما، فطلب منه المجنى عليه ترك الشقة عقب الاتفاق على سداد المبلغ الذى صرفه على دفعتين وسلمه منه 36 ألف جنيه، وماطله في سداد الباقى.

وأضاف المتهم أنه "لدى مطالبته بالمبلغ المتبقي اعتدى المجني عليه بالضرب محدثًا إصابته، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منه، فأحضر سكينًا وتربص له بأحد الشوارع الجانبية، وأثناء مروره فاجأه بضربة بالسكين في منطقة الرقبة، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وعقب تأكده من وفاته تركه وفر هاربًا وأرشد المتهم عن السكين المستخدم".

قررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي، لتشريح الجثه وبيان مابها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداه المستخدمه في إحداثها، وعما إذا كان المجنى عليه ظل حيا لفتره من الوقت بعد إصابته من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مسشتفى قليوب العام، وألقى القبض عل المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.