في المرج.. سائق توكتوك تدخل للدفاع عن جاره اليتيم فقتله "الأخوة الحلاقون"

مصراوي Masrawy

كتب – سامح غيث:

"حرام عليكم ليه كدا؟".. كلمات قالها محمد عزب، (32 عاما) سائق توك توك، معاتبا ثلاثة أشقاء تعدوا بالضرب على شاب عقابا له لتدخله لفض مشاجرة بين طفلين أحدهما شقيقهم. وسارع السائق للتدخل لحماية "جاره اليتيم" إلا أن الأشقاء الثلاثة الذين يعملون في محل حلاقة، تربصوا به وانقضوا عليه بعد الواقعة بـ3 أيام وقتلوه طعنا بالأسلحة البيضاء.

جريمة الحلاقين الثلاثة بدلت حال شارع الجمهورية بالمرج، التي اكتست بالسواد في العيد.

"كل ذنبه أنه منعهم عني".. قالها الشاب الذي دافع عنه سائق التوك توك، موضحا: المشكلة بدأت مساء يوم الجمعة الماضي "وقفة عيد الفطر“، عندما شاهد طفلين يتشاجران في الشارع أحدهما شقيق المتهمين فأبعدتهما عن بعضهما، وعندما علم المتهمون تعدوا علي بالضرب، وتصادف مرور المجني عليه الذي سارع بإبعادهم عني.

وتابع الشاب: عدد من أهالي المنطقة تدخلوا للصلح بين المجني عليه والمتهمين، واعتقد الجميع أن الأمر انتهى لكنهم غدروا بالمجني عليه بعدها بأيام، وانهالوا عليه ضربا حتى فارق الحياة.

" قلت له خد بالك من المحل.. هصلي وأرجع، ولما رجعت كانوا ضربوه" قالها "محمد" صاحب محل تجاري مجاور لصالون الحلاقة الذي يعمل فيه المتهمين، قبل أن يضيف: قبيل أذان ظهر الثلاثاء الماضي، شاهدت المجني عليه يسير في الشارع، فطلبت منه الجلوس في المحل حتى أفرغ من صلاة الظهر، وعدت بعدها فلم أجده وعلمت أنه تشاجر مع المتهمين وتم نقله للمستشفى "المشكلة مكملتش 10 دقايق ".

وعن تفاصيل ما حدث، قال محمد شاهد عيان، إن أحد المتهمين توجه للمجني عليه أثناء جلوسه في المحل المجاور للصالون، وعنفه بسبب تدخله لإبعادهم عن جارهم، فحدثت مشادة كلامية توعد خلالها بتأديبه، وسارع بالاستعانة بأشقائه.

وتابع الشاهد: عندما رأيت المتهمين متوجهين للمجني عليه سارعت في محاولة لإبعادهم عنه، إلا أني لم أتمكن من ذلك و"كان معهم سلاح كتير"، ووالدهم كان يحرضهم على قتله، وقال: أحد المتهمين أصاب المجني عليه بجرح طعنى بالبطن وآخر في اليد اليسرى، وعندما حاول الفرار منهم سقط أرضا، ليقوم والد المتهمين بقذفه بحجر في رأسه.

وأوضح أنه تم نقل المجنى عليه لمستشفى اليوم الواحد ومنها لمستشفى الجنزوري، إلا أنه لقى مصرعه متأثرا بإصابته .

" كنت واقفه في البلكونه ونزلت الشارع ملتقش جوزي" تقول سمر زوجة الضحية إنها سمعت أصوات صراخ في الشارع، وشاهدت المتهمين يحاصرون زوجها وعندما نزلت للشارع لم تجد زوجها وعلمت أنه أصيب ونقل للمستشفى، وطالبت الزوجة بالقصاص "كل ذنبه أنه بيحوش عن شاب".

كان المقدم محمود الأعصر رئيس مباحث المرج، تلقى إخطاراً من مستشفى الجنزوري العام يفيد بوصول محمد صبحي سائق توك توك جثة هامدة، متأثراً بإصابته بالطعن وجرح جانبي.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن وراء الواقعة ثلاثة أشقاء وهم "على و"سيد" و"محمد"، يمتلكون محل حلاقة مجاور لمنزل المجني عليه، وأن مشاجرة سابقة نشبت بين أهالي المنطقة والمتهمين تدخل فيها السائق، مما آثار حفيظة المتهمين.

وأمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بإلقاء القبض على المتهمين، وتم ضبطهم عن طريق قوة أمنية من مباحث قسم المرج، وأمام العميد نبيل سليم رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وقال المتهمون في التحقيقات إن السبب يرجع لقيام المتهم بمحاولة "تطفيش" زبائن المحل أكثر من مرة، وطرده الزبائن من أمام المحل أثناء انتظار دورهم في الحلاقة.

وأمرت النيابة العامة بالمرج بحجز المتهمين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتشريح الجثة.