رسميًا.. أتلتيكو مدريد يمدد عقد نجمه حتى 2026

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مدد الإسباني ساؤول نييجيز، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، عقده مع الروخيبلانكوس، حتى عام 2026، وذلك حسبما أفاد النادي اليوم السبت، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكان ساؤول نييجيز صاحب الـ22 عامًا، بدأ مشواره مع الفريق الأول بأتلتيكو في 2012، وحال أكمل سنوات عقده الجديد، فإنه سيقضي إجمالي 14 موسما مع الروخيبلانكوس.

من جانبه قال نييجيز، بعد تمديد عقده: "أنا سعيد جدا لأني في أتلتيكو مدريد، نحن عائلة وليس هناك مكان أفضل من التواجد هنا، سأعمل كما هو الحال دائما، الاستعداد للمباريات واثبات الثقة التي منحها لي النادي في أرض الملعب، أريد أن أشكر جميع زملائي في الفريق و الجهاز الفني لمساعدتي للوصول لما أنا عليه اليوم".

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يشار إلى أن ساؤول نييجيز، مع أتليتيكو مدريد في الليجا منذ 2015/2016، شارك في 55 مباراة أساسيًا، نجح خلالهم بالفوز في 159 من الكرات الهوائية، ونجح في 114 تدخل مشترك، وسدد 92 على المرمى، وسجل 12 هدفًا.

يذكر أن نييجيز شارك مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في بولندا، واختتمت أمس الجمعة، بتتويج ألمانيا باللقب بعد تغلبها على «الماتادور» في المباراة النهائية بهدف نظيف، وكان لاعب أتلتيكو هو هداف البطولة بتسجيله 5 أهداف.