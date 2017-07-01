بعد سنوات من المقاومة.. غزو الرعاة يصل إلى الملاعب الإٍسبانية

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أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تسمية الملاعب باسم الرعاة باتت واحدة من أكثر الظواهر التي تثير إستياء الجماهير، حيث ينظر إليها بإعتبارها انتهاك لشغف الجماهير باللعبة على الرغم من صعوبة الأندية رفض ذلك الأمر بالنظر إلى العوائد المالية الضخمة التي تحصل عليها إزاء تغيير أسماء ملاعبها.

وعلى مر السنوات الماضية، حاولت الأندية الإسبانية بقوة التصدي لتلك الظاهرة إلا أن الأمر يقترب من النهاية، فحتى نهاية الموسم الماضي تنافس في الدوري 20 نادي حافظوا على أسماء ملاعبهم كما هي.

ومع بداية الموسم الجديد سيرحل أتلتيكو مدريد إلى ملعب الجديد الذي يعرف باسم واندا متروبوليتانو كما سيغير ديبورتيفو لاكورنيا اسم ملعبه إلى أبانكا ريازور، ليبدأ الاثنين حقبة جديدة من اقتحام الرعاة لأسماء الملاعب في الكرة الإسبانية.

وبدأ غزو الرعاة لأسماء الملاعب الأوروبية منذ عقدين من الزمان بداية من ملعب نادي بريدا الهولندي الذي عرف في الفترة ما بين عامي 1996 و2003 بملعب "فوجي فيلم".

وفي تلك الفترة على سبيل المثال، كان نادي شيكاغو كابز للبيسبول يلعب مبارياته على ملعبه الذي عرف باسم "ريجلي فايلد" تخليدًا لويليام ريجلي، المختص في مجال صناعة العلكة والذي تولى إدارة النادي في عام 1916 بعد شراءه أكبر حصة من أسهم النادي حينها.

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كما كان ريال مدريد يلعب على ملعبه الخاص سانتياجو بيرنابيو تخليدًا لرئيس النادي الأسطوري الذي يحمل نفس الاسم، ليدخل نادي بريدا الهولندي فكرة تغيير الأسماء الأسطورية للملاعب إلى أسماء الرعاة.

فلم يعد أرسنال يلعب على ملعب هايبوري الشهير يل يلعب على ملعب الإمارات وكذلك الحال مع بايرن ميونيخ الذي ترك الملعب الأولمبي من أجل الرحيل إلى أليانز أرينا وتغير اسم ملعب مانشستر سيتي من مايني رود إلى ملعب الاتحاد.

وفي الوقت الحالي يتواجد في الدوري الإنجليزي أيضًا ملاعب تحمل أسماء الرعاة مثل كينج باور وبيت 365، وفي ألمانيا يتواجد سيجنال إيدونا بارك وفيلتينز أرينا ومرسيدس بينز أرينا وفولكس فاجن أرينا، وهو أمر لم يصل إلى الكرة الإسبانية والإيطالية اللذان سعيا للاحتفاظ بهوية كرة القدم القديمة، ولكن انتهى ذلك العصر مع الكرة الإسبانية التي تستعد لدخول عصر الرعاة بداية من الموسم المقبل.