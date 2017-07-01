الحبس سنة لمخرج سينمائي بتهمة نشر صور خادشة لمذيعة على "فيسبوك"

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة مخرج سينمائي، بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة تهديد مذيعة بنشر صور خاصة بها، وكتابة أمور خادشة للحياء عنها على صفحات التواصل الاجتماعي بعد رفضها الزواج منه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وجوزيف إدوارد وسكرتارية حسن الصيفي وسيد شحاتة.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "محمد محمد حسن " مخرج سينمائي، بتهديد مذيعة بنشر أمور خادشة للحياء على عن حياتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور خاصة لها بعد رفضها الزواج منه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أنشأ حسابا وهميا باسم الضحية ونشر فيه صورا خاصة على غير رضاها بعد أن حصل على تلك الصور من الحساب الخاص بها على الفيس بوك، وكانت الصور مصحوبه بعبارات مسيئة وخادشه للحياء بهدف التشهير بها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته صور خاصة بالضحية والهاتف المحمول الذي استخدمه في إنشاء الحساب الوهمي للضحية، وأحيل للمحاكمة.