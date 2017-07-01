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بالصور.. وكيل تعليم الإسماعيلية يلتقي أوائل "التعليم الفني"

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بالصور.. وكيل تعليم الإسماعيلية يلتقي أوائل "التعليم الفني"

01:39 م السبت 01 يوليو 2017

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استقبل فاخر عبد العزيز عبد الهادي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم السبت، أوائل شهادة الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة وأولياء أمورهم بمكتبه لتقديم التهنئة لهم على تفوقهم.

والتقى وكيل الوزارة بأوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحاليّ وهم: "هاجر السيد الأولى على دبلوم الفني الصناعي 3 سنوات، وشيماء سعد محمد عوض وآلاء السيد محمد الأولتان على الدبلوم الفنى التجاري 3 سنوات، ومحمد محمود عبد السلام وبولا طارق قيصر الأول والثاني بالتعليم المذدوج بالتعليم الفني الصناعي، وندى شحات ذكى الأولى على دبلوم الفنى الفندقى، وإسراء أحمد التوفيق الأولى على دبلوم الفنى التجارى نظام 5 سنوات، وهبة همام السيد وتحية إبراهيم مصطفى الأولتان على دبلوم الفنى الزراعي".

وأشاد وكيل الوزارة خلال لقائه بأوائل الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم بتفوقهم وتميزهم بالتعليم الفني، الذي يعد قاطرة التنمية والدفع بالنظام التعليمي في ككل، وحثهم على استكمال مسيرة التفوق والنجاح بالتعليم الجامعي.

وأكد وكيل الوزارة أن نسب النجاح بجميع تخصصات وأقسام التعليم الفني بالإسماعيلية، نسب مشرفة خاصة بالتخصصات الصعبة، مشيرًا إلى أن أقل نسبة نجاح بالتعليم الفني كانت بالتعليم الزراعى "70%".

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