9000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

بدأ، اليوم السبت، أكثر من 9000 طالب وطالبة امتحانات النظام القديم بالتعليم المفتوح بجامعة المنيا، في برامج الزراعة، والآداب قسم الإعلام، ودار العلوم، ورياض الأطفال، والسياحة والفنادق، والحقوق، والتجارة، والخدمة الاجتماعية.

وفي سياق متصل قال الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة تقدمت بـ 15 برنامجًا جديدًا للتعليم المفتوح في جميع التخصصات، بعدما أجرت الجامعة دراسة لمعرفة احتياجات المجتمع وسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تُبحث حاليا فى لجان القطاع التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، متمنيًا الانتهاء من دراستها والموافقة عليها قبل بداية العام الدراسي الجديد تمهيدًا لبدء الدراسة بها.

وأضاف الدكتور أبو المجد، أن البرامج المهنية المقدمة للمجلس الأعلى للجامعات تتراوح الدراسة بها بين سنة وسنتين، استعدادًا للتعليم المدمج باعتباره الشكل المطور للتعليم المفتوح والذي يعتمد على جزء من المقابلات المباشرة والتعليم الإلكتروني وتسعي الجامعة لتجهيز البنية التحتية الملائمة له واللوائح الخاصة به.

وتابع رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تعمل الآن على خدمة الطلاب القدامى الدارسين ببرامج التعليم المفتوح ومساعدتهم على استكمال دراستهم إلى جانب التجهيز لنظام التعليم المفتوح الجديد، مشيرًا إلى أن جامعة المنيا تضم مركزًا لتكنولوجيا المعلومات سيكون بمثابة النواة لنظام التعليم المفتوح الجديد.

وأضاف: "نطور مركز تكنولوجيا المعلومات لخلق بيئة تكنولوجية على شبكة الإنترنت تتواصل مع الدارسين لتحقيق متطلبات النظام الجديد للتعليم المفتوح".