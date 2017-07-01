أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

9000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

9000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا

01:32 م السبت 01 يوليو 2017

9000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا

امتحانات التعليم المفتوح

المنيا ــ ريمون الراوي:

بدأ، اليوم السبت، أكثر من 9000 طالب وطالبة امتحانات النظام القديم بالتعليم المفتوح بجامعة المنيا، في برامج الزراعة، والآداب قسم الإعلام، ودار العلوم، ورياض الأطفال، والسياحة والفنادق، والحقوق، والتجارة، والخدمة الاجتماعية.

وفي سياق متصل قال الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة تقدمت بـ 15 برنامجًا جديدًا للتعليم المفتوح في جميع التخصصات، بعدما أجرت الجامعة دراسة لمعرفة احتياجات المجتمع وسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تُبحث حاليا فى لجان القطاع التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، متمنيًا الانتهاء من دراستها والموافقة عليها قبل بداية العام الدراسي الجديد تمهيدًا لبدء الدراسة بها.

وأضاف الدكتور أبو المجد، أن البرامج المهنية المقدمة للمجلس الأعلى للجامعات تتراوح الدراسة بها بين سنة وسنتين، استعدادًا للتعليم المدمج باعتباره الشكل المطور للتعليم المفتوح والذي يعتمد على جزء من المقابلات المباشرة والتعليم الإلكتروني وتسعي الجامعة لتجهيز البنية التحتية الملائمة له واللوائح الخاصة به.

وتابع رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تعمل الآن على خدمة الطلاب القدامى الدارسين ببرامج التعليم المفتوح ومساعدتهم على استكمال دراستهم إلى جانب التجهيز لنظام التعليم المفتوح الجديد، مشيرًا إلى أن جامعة المنيا تضم مركزًا لتكنولوجيا المعلومات سيكون بمثابة النواة لنظام التعليم المفتوح الجديد.

وأضاف: "نطور مركز تكنولوجيا المعلومات لخلق بيئة تكنولوجية على الإنترنت تتواصل مع الدارسين لتحقيق متطلبات النظام الجديد للتعليم المفتوح".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدا.. بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا

    غدا.. بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا

    أخبار
  • تدشين

    تدشين "أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة" بالمنيا

    أخبار
  • رئيس جامعة المنيا: تغيير اسم كلية

    رئيس جامعة المنيا: تغيير اسم كلية "رياض أطفال" إلى "التربية للطفولة

    أخبار
  • جامعة المنيا تحول 11 طالبًا لمجلس التأديب بسبب

    جامعة المنيا تحول 11 طالبًا لمجلس التأديب بسبب "الغش"

    أخبار

إعلان

de4a7fbc20.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟