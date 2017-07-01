"أزمات كفر الشيخ" تواجه إضراب السائقين بتوفير سيارات بديلة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

واجهت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المهندس محمد عبد الله، مدير عام الغرفة، أزمة إضراب السائقين بمختلف الخطوط، من خلال توفير سيارات بديلة لنقل الركاب، منعًا للتكدس، وحدوث اختناقات في تلك الخطوط.

وأكد المهندس محمد عبد الله، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن الغرفة بدورها، ووفقًا لتوجيهات المحافظ اللواء السيد نصر، تواصلت مع جمعية نقل الركاب، وشركة أوتوبيسات النقل العام وغيرها من جهات تختص بنقل الركاب.

وقال "عبد الله" إن هذا الأمر يأتى للتصدى لظاهرة إضراب السائقين، بهدف توفير سيارات لنقل الركاب، بناء على خطة موضوعة ضمن استعدادات المحافظة، لمتابعة حالة المواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، الخاصة بذلك.

وأعلن عبد الله، الاستعداد بشكل دائم، لمتابعة الحالة العامة بمواقف سيارات الإجرة، بمدن ومراكز المحافظة، ورصد مشاكل المواطنين، مع التأكيد على الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة التى اعتمدها المحافظ أول أمس الخميس، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أى مخالف غير ملتزم بالتعريفة الجديدة.