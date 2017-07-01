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بالصور- محافظ الأقصر يتفقد "مواقف" 4 مدن.. ويؤكد: لن أسمح بالاستغلال

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مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الأقصر يتفقد "مواقف" 4 مدن.. ويؤكد: لن أسمح بالاستغلال

01:26 م السبت 01 يوليو 2017

محافظ الأقصر يتفقد مواقف

الأقصر – محمد محروس:

أجرى محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة، داخل عدد من مواقف سيارات نقل الركاب الرئيسية في مدن الأقصر والبياضية وإسنا وأرمنت، للاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لتسعيرة الأجرة على جميع الخطوط، ومتابعة سير وانتظام العمل داخل تلك المواقف، في أعقاب الزيادة الجديدة في الوقود.

ورافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل من مدير إدارة المباحث الجنائية اللواء زكي مختار، ومستشار محافظ الأقصر العميد صلاح المندوه، ومدير إدارة مرور الأقصر العميد محمد صلاح، ووكيل وزارة سيد الطاهر، ومسئولي المواقف، ومباحث التموين، ورؤساء المدن، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة.

وشملت جولة المحافظ تفقد، مواقف البياضية وشرق السكة الحديد في مدينة الأقصر، وموقفي الشغب والقرية في مدينة إسنا، بالإضافة إلى موقف أرمنت، حيث التقى المحافظ بجموع السائقين والركاب المترددين على تلك المواقف، واطمأن على توافق الجميع على الأسعار الجديدة لتعريفة الركوب، واستمع إلى شكاوى عدد من السائقين الخاصة بزيادة أسعار قطع الغيار والزيوت إلى جانب أسعار الوقود الجديدة.

وأكد المحافظ خلال الجولة، أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بالاستغلال أو المغالاة في رفع الأجرة لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن المواطنين، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الالتزام من الجميع بتطبيق القانون، محذرًا من مخالفة التعريفة الجديدة للمواصلات، والتي أقرتها إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور، ورفع أسعار المواصلات، أو استغلال المواطنين، مطالبًا المواطنين بالتقدم بشكوى فورية لمرور الأقصر ضد السائقين المخالفين.

محافظ الأقصر يتفقد مواقف (2)

محافظ الأقصر يتفقد مواقف (3)

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