"القاهرة السينمائي" يمنح "ترزي" يقتل شقيقته بـ"شومة".. ويبرر جريمته: "كانت راجعة البيت سكرانة"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم "ترزي" على قتل شقيقته بـ"شومة"، بإدعاء سوء سلوكها وإدمانها للمخدرات، ثم توجه إلى مركز شرطة الخانكة للإبلاغ بالواقعة.

تلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغًا من "س.م" 36 عامًا ترزي، بإقدامه على قتل شقيقته "س" 32 عامًا وشهرتها "هدى رنجو"، ربة منزل، والسابق اتهامها في 3 قضايا أحدث وآداب عامة ومخدرات.

بالانتقال ومناظرة الجثة تبين أنها ملقاة على ظهرها على سرير بغرفة النوم، ووجود آثار كدمات بجميع أنحاء جسدها وجرح طعنى بالفخذ الأيمن.

وقال المتهم في محضر تحريات المباحث، إن "شقيقته اعتادت مخالطة الأشقياء وأدمنت المواد المخدرة، ومنذ ثلاثة أيام تركت المنزل، ثم عادت وهى في حالة سكر، وعند قيامه بنهرها وتهديدها بالإبلاغ عنها، حاولت التعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، ولدى قيامه باستخلاص السلاح من يدها، حدثت إصابتها بفخذها الأيمن.

وأضاف المتهم أنه انهال على شقيقته بالضرب بعصا "شومة"، ووضع العصا على رقبتها حتى فارقت الحياه، ونقل الجثه لغرفة النوم، وتوجه الى مركز الشرطه للإبلاغ.

بالكشف عن المجنى عليها جنائيًا، تبين انها محكوم عليها في 4 قضايا تحريض على الفسق وسرقة ومخدرات، وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وجارٍ العرض على النيابة.

نقلت الإسعاف الجثة لمستشفى الخانكة، وانتدب الطب الشرعي لمناظرتها وتولت النيابة العامة التحقيق. جائزة "فاتن حمامة للتميز"

كتبت- منى الموجي:

أعلنت اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيارها للفنان ماجد الكدواني لمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة الـ39، والتي من المقرر انطلاق فعالياتها في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المُقبل.

الجائزة صممها الفنان الكبير آدم حنين، وتُمنح بناءا على مبادرة من أسرة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، للشخصيات السينمائية التي ساهمت ومازالت في الارتقاء بالفن السينمائي.

ولد ماجد الكدواني في حي شبرا، والتحق بعد الثانوية بقسم الديكور في كلية الفنون الجميلة، كما التحق بعد تخرجه بقسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1995، رشحه الفنان والمخرج كرم مطاوع للمشاركة في مسرحية "727" ثم مسلسل "أرابيسك".

شارك عام 1996 في مسرحية "الإسكافي ملكا"، وفي نفس العام شارك في بطولة فيلم "عفاريت الأسفلت"، وبعده شارك في "نحن لا نزرع الشوك"، فوازير "أبيض وأسود.. تاني"، "جنة الشياطين" و"كوكب الشرق".

ومن أشهر أعماله "حرامية في كي جي تو"، "لو كان ده حلم"، "صعيدي رايح جاي"، "حرامية في تايلاند"، "عسكر في المعسكر"، "الرهينة"، "العيال هربت"، "كباريه"، "طير انت"، "الفرح"، "لا تراجع ولا استسلام"، "678"، "أسماء"، "قبل زحمة الصيف" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يُذكر أن ماجد الكدواني شارك في سباق موسم عيد الفطر المُبارك، بفيلم "الأصليين"، ويشاركه البطولة خالد الصاوي، منة شلبي، محمد ممدوح، كندة علوش، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.