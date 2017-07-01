تأجيل اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان لـ 8 يوليو

كتبت- داليا شبل:

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، عن تأجيل بدء اختبار القدرات، والتي كان من المقرر أن تبدأ اليوم، إلى يوم 8 يوليو الجاري.

وأوضحت الكلية، عبر موقعها الإلكتروني، أن التأجيل يأتي لإعطاء الطلاب فرصة لخوض دورات القدرات والتي نظمتها الكلية للطلاب قبل بدء الاختبار، مشيرة إلى أن هذه الدورات اختيارية وليست إجبارية ويقتصر دورها على رفع مهارة وكفاءة الطالب المتقدم.

وتابعت الكلية، أن التدريبات على مدار ثلاث أيام متتالية بمقر كلية الفنون الجميلة، مشيرة إلى أن شروط التقدم للتدريب أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة شعبتي علمي رياضة وعلوم وأدبى.

وقالت عميدة الكلية الدكتورة صفية القباني، خلال استقبال الكلية للطلاب صباح اليوم، إن المشكلة التي واجهت الكلية والطلاب، هي تسجيل الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق والذي حدد اليوم السبت 1 يوليو موعد بدء الاختبارات، وهو موعد مبكر.​

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت موعد بدء تسجيل لطلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات للكليات التي تعمل بهذا النظام كمعيار للقبول بها، بداية من 1 يوليو، وحتى 18 من الشهر الجاري.