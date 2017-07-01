3 طرق طبيعية وموفرة لصنع مزيل العرق في المنزل



كتب - هشام عواض:

في فصل الصيف تصبح رائحة العرق مصدرًا للإزعاج والإحراج أيضًا للكثير منا، ولهذا نحرص على استخدام مزيلات الروائح ومضادات التعرق بشكل دائم.

لكن هذه المنتجات تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، كما أنها لها تأثيرات صحية وبيئية، مما يجعلها مصدر لقلق البعض. ويبحث البعض عن بدائل طبيعية عن هذه المنتجات تكون أكثر صحية وأوفر. وهناك بدائل طبيعية سهلة التحضير وقليلة التكاليف، للتخلص من رائحة العرق، بحسب موقع "thrivingonpaleo".

- زيت جوز الهند

يمكنك صنع مزيل العرق من زيت جوز الهند، وذلك بمزج ربع كوب من صودا الخبز مع ربع كوب من نشا الذرة، ثم إضافة 5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع التقليب حتى تحصل على عجينة متجانسة.

قوم بتعبئة الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق واحفظها في الثلاجة واستخدم الكريم يوميًا.

- زبدة الشيا وصودا الخبز

اخلط 3 ملاعق من زبدة الشيا مع 2 ملعقة من زبدة الكاكاو، وذوب الخليط على حمام ماء ساخن، اضيف محتوى كبسولتين من فيتامين E مع 4 نقاط من الزيت العطري. ثم قوم بإضافة الخليط السابق إلى خليط من 3 ملاعق صودا الخبز مع ملعقتين من نشا الذرة. وامزج جيدًا وصب الخليط في وعاء محكم الغلق ويحفظ في الثلاجة.

- صودا الخبز ونشا الذرة

استخدام صودا الخبز باعتباره مزيل العرق هو وسيلة بسيطة لمكافحة رائحة الجسم دون تعريض بشرتك لمجموعة متنوعة من المواد الكيميائية.

يمكنك صنع مزيج من صودا الخبز ونشا الذرة لمحاربة رائحة العرق ومنع التعرق، بمزج جزء واحد صودا الخبز مع ستة أجزاء من نشا الذرة ووزع القليل من الخليط تحت ابطيك بعد تجفيفهما.