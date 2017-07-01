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النائب جمال عباس: لم أشارك بمؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس

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النائب جمال عباس: لم أشارك بمؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس النائب جمال عباس: لم أشارك بمؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس

التحرير

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قال جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام في بشأن مشاركته في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية المُنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم يشوبها الكثير من المُغالطات.

وأضاف عباس، أنه تلقى دعوة لحضور فعاليات المؤتمر بعنوان «إلى أين تذهب إيران»، مؤكدًا أن البرلمان لم يرسل له أي رسالة رسمية أو تنبيه يفيد بعدم مشاركته بالمؤتمر إلا وهو على متن الطائرة، وبالتالي اضطر لاستكمال الرحلة.

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وأكد النائب البرلماني، أنه فور قراءة الرسالة انسحب من محل إقامته هناك، ولم يشارك بأي فاعلية واحدة بالمؤتمر ولن يتواجد في القاعة على الإطلاق، مُذكرًا أنه حاليًا في مطار باريس للعودة للقاهرة.
 

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