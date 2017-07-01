بابا الفاتيكان يشيد بخطوات السيسي للنهوض بالدولة المصرية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشاد البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، بالخطوات الشجاعة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالدولة المصرية على كل الأصعدة منذ ثورة 30 يونيو، معربا عن اعتزازه الشديد بالعلاقات الإنسانية والرسمية الوطيدة التى تجمعه بالرئيس.

جاء ذلك خلال استقبال البابا فرانسيس، بمقر إقامته الخاص اليوم السبت، للسفير حاتم سيف النصر سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان، وذلك لتوديعه بمناسبة قرب انتهاء مهمته الدبلوماسية.

وأعرب البابا فرانسيس- خلال اللقاء- عن ارتياحه لقوة الدفع التى اكتسبتها العلاقات بين مصر والفاتيكان، كما تم استعراض ما تحقق على صعيد تطوير العلاقات بين مصر والفاتيكان على مدى الفترة الأخيرة، انطلاقا من لقائه بالرئيس السيسى بالفاتيكان فى نوفمبر 2014، وتوجت بزيارة البابا فرانسيس لمصر فى أواخر إبريل الماضى، وهى الزيارة التى أكد البابا فرانسيس اعتزازه بها بشكل خاص، والتى أتاحت له مجددا الالتقاء بالرئيس السيسى والقيادات الدينية المصرية، وسمحت له بالتلاقى مع الشعب المصرى العريق.

شاهد أيضا

كما استعرض بابا الفاتيكان مع السفير المصرى، الجهود الجارية لمتابعة نتائج زيارة البابا فرانسيس التاريخية لمصر، وترسيخ القواسم المشتركة تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان.

وأشار البابا فرانسيس- خلال اللقاء- إلى صلاته الطيبة بالقيادات الدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أكد البابا فرانسيس أن مفتاح سر العلاقة الخاصة بين مصر والفاتيكان هو المشترك الإنسانى الاستثنائى الذى يجمع بينهما.

كما أثنى البابا فرانسيس على الدور الذى قام به السفير حاتم سيف النصر منذ توليه منصبه فى سبتمبر 2015، وهى الفترة التى شهدت عودة الحوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان، وإتمام أول زيارة لشيخ الأزهر للمقر البابوى فى 23 مايو 2016 إضافة إلى إتمام زيارة البابا فرانسيس لمصر فى 28 إبريل 2017، والتى لقيت ترحيبا رسميا وشعبيا استثنائيا.